0:22 — Как несостоявшийся переворот отразится на Зеленском;
5:33 — Остались ли в украинской политике «фигуры»;
8:39 — Предложение Эрдогана о помощи с урегулированием конфликта на Донбассе;
16:28 — Почему позиция Лукашенко по Украине стала жестче.
Напомним, 26 ноября Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что некие заговорщики планировали осуществить 1 декабря госпереворот. По словам президента, за этим событием может стоять олигарх Ринат Ахметов, которого якобы пытаются втянуть в войну против действующей власти. Однако 1 декабря переворот на Украине не состоялся и никаких предпосылок к нему не было.