Политолог Сергей Михеев рассказал о последствиях несостоявшегося государственного переворота на Украине, а также объяснил, как Зеленский смог настроить против себя даже Лукашенко, и почему в переговорах по Донбассу не нужны никакие посредники

Украина.ру на Youtube Килинкаров объяснил, зачем США пустили фейк о военной активности РФ на границе с Украиной