Политолог Алексей Калиниченко в интервью "Украина.ру" рассказал, почему Владимир Зеленский может повторить судьбу Виктора Януковича

0:15 — Годовщина разгона "студенческого майдана" в Киеве. Всё было предрешено

2:30 — Как в сложившейся ситуации должен был поступить Виктор Янукович. Опыт Турции и Белоруссии

4:00 — О предательстве элит Украины

5:17 — Экс-президент Украины Виктор Янукович планирует оспорить в суде своё устранение с должности в 2014 году. Каковы перспективы этого дела?

7:40 — Отношения элит и президента Владимира Зеленского. Кто кого?

9:10 — Зеленский может повторить судьбу Януковича

10:10 — Нужно ли Украине досрочное прекращение полномочий президента Зеленского и нужен ли вообще Украине президент?

13:30 — Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Белоруссия не останется в стороне, если Запад развяжет войну в Донбассе или на границе с Россией. Почему Лукашенко больше не занимает нейтральную позицию?

16:05 — Какой должна быть реакция украинской власти?