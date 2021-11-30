А также объяснил, какую позицию по отношению к происходящим сейчас на Украине событиям заняла Америка и какова во всём этом роль Российской Федерации.
00:30 — Шансы Китая выиграть суд с Украиной.
01:50 — Почему Украина приняла решение национализировать «Мотор сич»?
02:50 — Могла ли Украина смягчить удар, чтобы национализация не выглядела как откровенный обман Китая?
03:45 — Насколько высока вероятность того, что у Украины будут отбирать землю за долги?
05:30 — Перспектива дела о долге Украины перед России по евробондам на $3 млрд.
08:30 — Экс-президент Украины Виктор Янукович планирует оспорить в суде своё устранение с должности. Какова вероятность того, что ему это удастся?
15:30 — Что изменится после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена?
16:00 — Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте. Причины и возможные последствия.
20:50 — О реакции России на происходящие события.