Народный депутат Украины IV - VII созывов Олег Царёв в эксклюзивном интервью Украине.ру рассказал об уровне долгов Украины, который, по его словам, уже становится запредельным

В МВФ оценили нежелание Украины возвращать долг России © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

00:30 — Шансы Китая выиграть суд с Украиной.

01:50 — Почему Украина приняла решение национализировать «Мотор сич»?

02:50 — Могла ли Украина смягчить удар, чтобы национализация не выглядела как откровенный обман Китая?

03:45 — Насколько высока вероятность того, что у Украины будут отбирать землю за долги?

05:30 — Перспектива дела о долге Украины перед России по евробондам на $3 млрд.

08:30 — Экс-президент Украины Виктор Янукович планирует оспорить в суде своё устранение с должности. Какова вероятность того, что ему это удастся?

15:30 — Что изменится после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена?

16:00 — Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте. Причины и возможные последствия.

20:50 — О реакции России на происходящие события.