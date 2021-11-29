00:20 — Чего ждать России от встречи министров иностранных дел стран НАТО?

02:45 — Зачем Турция хочет стать посредником между РФ и Украиной?

03:40 — Какие факторы мешают организовать встречу Зеленского и Путина?

06:00 — Заявление Зеленского о попытке госпереворота: кому и какой сигнал послал президент Украины? Действительно ли на Украине готовился новый госпереворот?

13:04 — Какие политические решения могут стоить Зеленскому президентского кресла?

15:40 — Находится ли жизнь журналиста Юрия Бутусова в опасности?