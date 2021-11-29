0:14 — Байден и отмена санкций против «Северного потока – 2»;

4:31 — Отношения между Америкой и НАТО;

7:28 — Как Россия может воспользоваться ролью «мирового пугала»?

Байден добивается исключения санкций против «Северного потока-2» из бюджета США
Байден добивается исключения санкций против «Северного потока-2» из бюджета США
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9:53 — Помощь Америки Украине;

15:15 — Американский саммит «за демократию».

Президент США Джо Байден намерен добиться исключения санкций против газопровода «Северный поток — 2» из оборонного бюджета страны.

Об этом сообщает издание Foreign Policy. По данным издания, на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы сената, добиваясь отмены ограничений, которые налагают штрафы на ряд организаций, задействованных в реализации проекта. Сам Белый дом не обладает полномочиями для отказа от ограничений.