Постоянный гость студии Украина.ру политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал, как следует воспринимать инициативу президента США Джо Байдена об отмене санкций против «Северного потока – 2», и о том, что будет с американской поддержкой Украины:

Украина.ру на Youtube Война в Европе. Ищенко объяснил, почему следующий год будет для России решающим