0:14 — Байден и отмена санкций против «Северного потока – 2»;
4:31 — Отношения между Америкой и НАТО;
7:28 — Как Россия может воспользоваться ролью «мирового пугала»?
9:53 — Помощь Америки Украине;
15:15 — Американский саммит «за демократию».
Президент США Джо Байден намерен добиться исключения санкций против газопровода «Северный поток — 2» из оборонного бюджета страны.
Об этом сообщает издание Foreign Policy. По данным издания, на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы сената, добиваясь отмены ограничений, которые налагают штрафы на ряд организаций, задействованных в реализации проекта. Сам Белый дом не обладает полномочиями для отказа от ограничений.