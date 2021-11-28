Политолог Александр Камкин в студии Украина.ру рассказал о возможной позиции нового правительства Германии по ряду направлений, которые непосредственно касаются России, а также ответил на вопросы о текущем состоянии российско-германских отношений и об их возможном будущем

0:23 — Позиция нового правительства Германии по Украине; 2:59 — Глава МИД Германии и её влияние на российско-германские отношения; 5:54 — Возможные сложности; 7:27 — Худший период в отношениях Германии и России?; 9:53 — Сближение Германии с Америкой; 12:30 — Как улучшить отношения между Германией и Россией. Напомним, спустя 2 месяца после выборов в Германии Социал-демократы, «Зеленые» и Свободные демократы Германии договорились о составе нового правительства. Новым канцлером ФРГ будет социал-демократ Олаф Шольц.