0:23 — Позиция нового правительства Германии по Украине;
2:59 — Глава МИД Германии и её влияние на российско-германские отношения;
5:54 — Возможные сложности;
7:27 — Худший период в отношениях Германии и России?;
9:53 — Сближение Германии с Америкой;
12:30 — Как улучшить отношения между Германией и Россией. Напомним, спустя 2 месяца после выборов в Германии Социал-демократы, «Зеленые» и Свободные демократы Германии договорились о составе нового правительства. Новым канцлером ФРГ будет социал-демократ Олаф Шольц.