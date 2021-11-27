Политолог, журналист-международник Александр Рар объяснил, как изменятся взаимоотношения Германиии и России после формирования правящей коалиции в правительстве ФРГ

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Напомним, Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и "Свободная демократическая партия" (СвДП) сформировали новую правящую коалицию в Германии.