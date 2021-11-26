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Ранее МИД Великобритании опубликовал текст рамочного соглашения о предоставлении Украине 1,7 миллиарда фунтов в качестве кредита на финансирование военных контрактов. Кредит будет направлен на оплату договоров с британскими поставщиками на строительство инфраструктуры военно-морского флота (ВМФ) и закупку вооружения. В Великобритании должны быть произведены не менее 50% товаров и услуг.