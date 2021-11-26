Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал в интервью Украина.ру, зачем Британия строит на Украине военно-морские базы

00:40 Какие ресурсы необходимы для строительства двух военных баз на Украине?

02:50 Может ли РФ сорвать британские планы?

04:30 Украина получила от США два списанных катера класса Island. Возможные провокации и реакция РФ;

09:22 Может ли РФ установить бесполётную зону над Донбассом?

11:40 Какие действия ВСУ можно будет расценивать как полномасштабное вторжение в ЛДНР?

Ранее МИД Великобритании опубликовал текст рамочного соглашения о предоставлении Украине 1,7 миллиарда фунтов в качестве кредита на финансирование военных контрактов. Кредит будет направлен на оплату договоров с британскими поставщиками на строительство инфраструктуры военно-морского флота (ВМФ) и закупку вооружения. В Великобритании должны быть произведены не менее 50% товаров и услуг.