— 00:32 Что стало с Украиной спустя восемь лет после Евромайдана?
— 01:55 Почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году?
— 03:20 Почему экс-президент Виктор Янукович никогда не был пророссийским?
— 06:22 Какие страны СНГ могут повторить украинский сценарий?
— 09:10 Почему технологии майдана не сработали в Белоруссии?
— 11:07 Какие страны СНГ могут повторить украинский сценарий? (продолжение)
— 12:45 Почему США не пригласили на «саммит за демократию» Россию и Китай?
— 18:45 Готова ли Украина принять мигрантов с белорусско-польской границы?