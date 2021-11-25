Вместе с писателем, членом Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия - За правду» Николаем Стариковым вспомнили события на Майдане и проанализировали последствия:

— 00:32 Что стало с Украиной спустя восемь лет после Евромайдана?

— 01:55 Почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году?

— 03:20 Почему экс-президент Виктор Янукович никогда не был пророссийским?

— 06:22 Какие страны СНГ могут повторить украинский сценарий?

— 09:10 Почему технологии майдана не сработали в Белоруссии?

— 11:07 Какие страны СНГ могут повторить украинский сценарий? (продолжение)

— 12:45 Почему США не пригласили на «саммит за демократию» Россию и Китай?

— 18:45 Готова ли Украина принять мигрантов с белорусско-польской границы?