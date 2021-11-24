По версии следствия, его движение пыталось дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.
Однако повестку оперативно перехватили националисты из движения "Организация украинских националистов". Примечательно, что радикалы во главе с Коханивським анонсировали свою акцию на то же время и место, что и протестующие от организации «Права человека».
Заявки на эти акции подавались отдельно и между собой не связаны. В итоге, протестующие антипрививочники смешались в толпе с националистами. Уже совместный митинг под Радой перерос в марш — колонна людей направилась к главному управлению СБУ.
Ранее бывший глаза "Правого сектора" (запрещенной в РФ организации) Дмитрий Ярош заявлял, что антипрививочники готовят почву для российского вторжения.