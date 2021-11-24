Сегодня, 24 ноября, под Верховной Радой прошел очередной митинг против принудительной вакцинации от COVID-19. Изначально организатором акции выступило движение противника обязательной вакцинации Остапа Стахива "Права человека", которого ранее суд во Львове отправил на два месяца под арест.

По версии следствия, его движение пыталось дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Однако повестку оперативно перехватили националисты из движения "Организация украинских националистов". Примечательно, что радикалы во главе с Коханивським анонсировали свою акцию на то же время и место, что и протестующие от организации «Права человека».

Заявки на эти акции подавались отдельно и между собой не связаны. В итоге, протестующие антипрививочники смешались в толпе с националистами. Уже совместный митинг под Радой перерос в марш — колонна людей направилась к главному управлению СБУ.

Ранее бывший глаза "Правого сектора" (запрещенной в РФ организации) Дмитрий Ярош заявлял, что антипрививочники готовят почву для российского вторжения.