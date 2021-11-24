Публицист и телерадиоведущий Дмитрий Куликов рассказал о том, почему Запад активировал антироссийскую деятельность, в частности, на украинском направлении, и какие цели при этом преследуются:

0:14 — Кольцо угроз вокруг России;

6:18 — Как далеко готовы зайти США и где наша граница прочности;

13:48 — Расхождения в показаниях и обвинение Ермака в работе на ФСБ

Как утверждает CNN со ссылкой на источники, США рассматривают возможность отправки военных советников и вооружения на Украину. Речь идет о ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Такая помощь рассматривается на фоне звучащих в Киеве опасений о якобы готовящемся вторжении России (Москва это отрицает). При этом в администрации Байдена, как утверждает CNN, есть и другая позиция: отправка подобных вооружений может быть расценена Россией как эскалация. А военные советники могут быть отправлены в регион и "неясно, попадут ли они на Украину".