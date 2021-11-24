Политолог Алексей Мухин объяснил, при каких условиях Украина будет готова забрать к себе беженцев с Востока и из Африки, и почему Германия до сих пор не договорилась с Зеленским о размещении мигрантов на украинской территории

— 00:10 Может ли Украина открыть свою границу для беженцев с Востока и Африки?

— 05:05 Зачем Вашингтон и Киев сообщают о войсках РФ на границе с Украиной?

— 07:00 Как России реагировать на украинские провокации в Донбассе? Каковы перспективы Минских соглашений?

— 08:45 Указ президента России Владимира Путина: какие еще меры нужны для развития экономики Донбасса?

— 09:40 Как обеспечить безопасность в Донбассе?

— 10:10 Инициатива США о непризнании Путина президентом;

— 12:15 Почему Россия признала Петра Порошенко президентом Украины в 2014 году?

— 13:10 Экономическая война.