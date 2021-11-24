— 00:10 Может ли Украина открыть свою границу для беженцев с Востока и Африки?
— 05:05 Зачем Вашингтон и Киев сообщают о войсках РФ на границе с Украиной?
— 07:00 Как России реагировать на украинские провокации в Донбассе? Каковы перспективы Минских соглашений?
— 08:45 Указ президента России Владимира Путина: какие еще меры нужны для развития экономики Донбасса?
— 09:40 Как обеспечить безопасность в Донбассе?
— 10:10 Инициатива США о непризнании Путина президентом;
— 12:15 Почему Россия признала Петра Порошенко президентом Украины в 2014 году?
— 13:10 Экономическая война.