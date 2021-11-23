Журналист и телерадиоведущая Анна Шафран рассказала YouTube-каналу Украина.ру, зачем на Украине и в США вновь рассказывают о вероятности нападения России на Украину, что хотят за этим скрыть и почему так разнятся предполагаемые даты нападения:

0:27 — Что хотят скрыть за угрозой нападения России;

6:58 — Как долго будет актуальна карта "нападение России";

16:08 — Какой "элемент шоу" может показать Европе Зеленский;

21:20 — Почему так разнятся даты нападения России. Резников рассказал, как Запад поможет Украине в случае «вторжения» © Y27 / wikimedia.org

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью, что Россия «нападёт» на Украину в январе-феврале 2022 года. По версии советника главы Офиса украинского президента и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, Россия может напасть на Украину уже на католическое Рождество (25 декабря).

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников вообще не верит, что Россия может пойти в наступление на Украину.