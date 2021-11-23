0:27 — Что хотят скрыть за угрозой нападения России;
6:58 — Как долго будет актуальна карта "нападение России";
16:08 — Какой "элемент шоу" может показать Европе Зеленский;
21:20 — Почему так разнятся даты нападения России.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью, что Россия «нападёт» на Украину в январе-феврале 2022 года. По версии советника главы Офиса украинского президента и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, Россия может напасть на Украину уже на католическое Рождество (25 декабря).
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников вообще не верит, что Россия может пойти в наступление на Украину.