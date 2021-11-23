00:55 — Майдан-2004. Причины и последствия.
04:10 — Почему люди, разочаровавшиеся в Майдане 2004 года, вышли на Евромайдан — 2013?
08:00 — Почему «Оранжевая революция» на Украине не увенчалась большим успехом для русофобов?
08:50 — Как Янукович, декларируя курс на сближение с Россией, пытался Украину евроинтегрировать?
14:00 — Волга о том, что было для бывшего президента Виктора Януковича высшей целью и сокровенной мечтой.
17:50 — Как из Украины сделали «Анти-Россию».
22:50 — О пророссийских настроениях населения южных и восточных областей Украины.
28:30 — Какой будет Украина через 5 лет и будет ли она вообще?