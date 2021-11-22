Известный адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян рассказала о том, почему на Украине случился Евромайдан и что будет дальше

0:50 — Почему Евромайдан на Украине не ограничился обычным протестами, а перерос в гражданскую войну;

1:50 — Что стало "точкой невозврата";

3:20 — Какую роль во всей этой истории сыграл Виктор Янукович;

5:30 — Почему жители Украины поддержали Евромайдан и какое будущее у "цветных революций" в других странах;

7:50 — Можно ли было противодействовать Евромайдану и оказать сопротивление;

10:50 — Люди, поддержавшие Евромайдан, признают свою ошибку. Но тех, кто делает это публично — единицы;

14:20 — Почему украинцы требуют увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака;

16:00 — Против Владимира Зеленского объединились даже те, кто враждует между собой. Что дальше?

17:45 — Сколько Зеленскому осталось сидеть в президентском кресле и каким будет его падение;

20:04 — Почему жители Украины боятся озвучить то, что все проблемы страны с 2014 года спровоцировал Евромайдан.