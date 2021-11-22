Знаменитая пианистка из США Валентина Лисица в интервью изданию Украина.ру рассказала, как впервые оказалась в Донбассе, почему отказалась выступать на Майдане, также она поведала о жизни в США

— 00:30 Почему Лисица не поддержала Евромайдан?

— 05:55 О реакции на события в Одессе в мае 2014 года.

— 07:22 "Разжигание ненависти и оскорбление чувств украинского народа" — о травле из-за позиции.

— 11:55 Кто поддержал пианистку?

— 18:00 "В Донецке я чувствую себя как дома…".

Эксперт объяснил, почему Донбасс нуждается в поддержке России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Валентина Лисица, выпускница консерватории Киева, 20 лет прожившая в Америке, приехала в Донецк в 2015 году. Пианистка выступила под открытым небом в парке имени Ленинского комсомола.

Незадолго до начала концерта на заднем фоне слышались звуки войны — разрывы снарядов в Киевском районе столицы, но как только зазвучала музыка, наступило ощущение мира и гармонии.

Артистке удалось перенести феноменальный успех из интернет-пространства на международный уровень. Сегодня она одна из успешных и желанных исполнительниц на крупных площадках мира.

Валентина Лисица — гражданка США. Пианистке запретили выступать в Канаде после того, как она высказалась в поддержку и защиту Донбасса.

В видео звучит фрагмент Концерта № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в исполнении Лисицы.