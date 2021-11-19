Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, чем России может угрожать новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном и как, по его мнению, должна действовать наша страна в данной ситуации

Украина.ру на Youtube Бондаренко: Для политических заробитчан свобода слова на Украине – орудие для заработка