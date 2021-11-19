00:29 — Что стало причиной нового витка эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном?
08:28 — Насколько серьезна угроза со стороны радикальных исламистов?
16:52 — Как долго Россия сможет удерживать ситуацию?
В начале недели в министерстве иностранных дел (МИД) Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным министерства обороны Армении, были взяты в плен 12 армянских военных. Уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. После переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами, Ереван и Баку объявили перемирие в конфликте, разгоревшемся на границе между республиками в районе горы Килисали.