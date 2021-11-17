0:19 — Увеличение количества нападок на Россию;
3:13 — Зачем толкать Россию к войне?
20:33 — "План-минимум" против России;
25:48 — Гибридная агрессия США;
28:21 — Как долго Россия будет "играть от обороны"?
Напомним, как сообщает The Guardian, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ЕС нужно сделать выбор между газом из РФ и поддержкой Украины.
При этом премьер Британии отметил, что Лондон «поддерживает суверенитет и целостность Украины не потому, что хочет быть враждебным по отношению к России».
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Евросоюза противодействовать запуску газопровода «Северный поток — 2».