Политтехнолог, депутат Государственной думы VIII созыва Олег Матвейчев рассказал о том, почему увеличилось международное давление на Россию, чего этим хотят добиться и как можно противостоять недружественным действиям:

0:19 — Увеличение количества нападок на Россию;

3:13 — Зачем толкать Россию к войне?

20:33 — "План-минимум" против России; Министр обороны Великобритании посетил Украину © Twitter, Defence of Ukraine

25:48 — Гибридная агрессия США;

28:21 — Как долго Россия будет "играть от обороны"?

Напомним, как сообщает The Guardian, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ЕС нужно сделать выбор между газом из РФ и поддержкой Украины.

При этом премьер Британии отметил, что Лондон «поддерживает суверенитет и целостность Украины не потому, что хочет быть враждебным по отношению к России».

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Евросоюза противодействовать запуску газопровода «Северный поток — 2».