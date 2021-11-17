— 00:45 Заявления Bloomberg о том, США без доказательств предупредили ЕС о возможном вторжении России на Украину;
— 03:18 Военное освоение: что американцы делают в Черном море?
— 06:55 Почему Россия проигрывает информационную войну США?
— 10:35 Украина и США подписали новую хартию сотрудничества: чем это опасно для РФ?
— 17:50 Заместитель постпреда РФ при отделении ООН Белоусов заявил о предметном диалоге России и США по стратегической стабильности. О чем идет речь?
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен принял в Вашингтоне украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Впервые за последние три года состоялось заседание двусторонней Комиссии стратегического партнерства. Ее главная цель — обновление Хартии сотрудничества, подписанной 12 лет назад.
В Киеве уверены, что это «цементирует американскую политику» на украинском направлении «как минимум на десять лет» вперед.