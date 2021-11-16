Президент России Владимир Путин 15 ноября 2021 года подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их к госзакупкам наравне с российскими.
Кроме того, данный документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
0:30 — Изменит ли указ Путина расклад сил в конфликте вокруг Донбасса? Является ли это де-факто признанием республик со стороны Москвы?
1:50 — По сути, ДНР и ЛНР становятся частью ЕврАзЭС и Таможенного союза на условиях даже лучших, чем у Белоруссии
3:40 — О реакции Украины
5:30 — С какими товарами ДНР и ЛНР планируют выходить на российский рынок и какие вопросы необходимо решить в первую очередь
10:15 — Международное значение данного указа
11:15 — Пыталась ли Украина тайно договориться с ДНР и ЛНР о поставках угля
14:15 — Как решать проблему с применением Украиной «Байрактаров»
15:15 — Когда Украина перестанет представлять угрозу для Донбасса и его жителей