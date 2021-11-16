В эксклюзивном интервью «Украина.ру» один из основателей Донецкой народной республики, бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин рассказал о том, что означает данное решение для Донбасса и каковы ближайшие перспективы Донецкой и Луганской народных республик

Президент России Владимир Путин 15 ноября 2021 года подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их к госзакупкам наравне с российскими.

Андрей Пургин: Путин выдал Донбассу удочку, но республики пока не знают, где речка © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

0:30 — Изменит ли указ Путина расклад сил в конфликте вокруг Донбасса? Является ли это де-факто признанием республик со стороны Москвы?



1:50 — По сути, ДНР и ЛНР становятся частью ЕврАзЭС и Таможенного союза на условиях даже лучших, чем у Белоруссии



3:40 — О реакции Украины



5:30 — С какими товарами ДНР и ЛНР планируют выходить на российский рынок и какие вопросы необходимо решить в первую очередь



10:15 — Международное значение данного указа



11:15 — Пыталась ли Украина тайно договориться с ДНР и ЛНР о поставках угля



14:15 — Как решать проблему с применением Украиной «Байрактаров»



15:15 — Когда Украина перестанет представлять угрозу для Донбасса и его жителей