00:23 — Причины миграционного кризиса.
07:28 — Переход кризиса в горячую фазу.
13:20 — Как предотвратить худший сценарий?
17:46 — Много шума из ничего.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Белорусские пограничники рассказали, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран. Как заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка там катастрофическая.