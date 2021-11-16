Кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал YouTube-каналу Украина.ру о причинах и возможных сценариях развития миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, а также о том, причём здесь информационные спецоперации и в чём выгода Польши от кризиса

00:23 — Причины миграционного кризиса. 07:28 — Переход кризиса в горячую фазу. 13:20 — Как предотвратить худший сценарий? 17:46 — Много шума из ничего. В Польше двух россиян и украинца обвинили в организации нелегальной миграции © AP, Czarek Sokolowski Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Белорусские пограничники рассказали, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран. Как заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка там катастрофическая.