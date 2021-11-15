— 01:00 Кто виноват в энергетическом кризисе?
— 06:00 Почему веерные отключения могут привести к всеобщей катастрофе на Украине?
— 10:00 Между Зеленским и Ахметовым начинается война? Кто пытается убрать Зеленского с поста президента?
— 13:10 "В Офисе президента поняли, что заигрались…";
— 16:10 К чему готовиться украинцам в связи с веерными отключениями?
— 20:05 Великобритания выделила кредит в 1,7 млрд. фунтов стерлингов на развитие ВМС Украины. Зачем это Лондону и какой должна быть реакция России?
11 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором обвинил представителей крупного бизнеса страны в создании искусственного дефицита энергоресурсов в стране и назвал информацию о холодной зиме, отсутствии электричества и росте тарифов "страшилками" СМИ.
Позже глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заверил, что государство обеспечит беспрерывные поставки газа и электроэнергии населению в этом отопительном сезоне. Вместе с тем он признал, что в стране сейчас запасы угля невелики, но пообещал, что они будут увеличены за счет импорта и собственной добычи.