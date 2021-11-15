Народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царев рассказал, к каким последствиям может привести энергетический кризис на Украине и зачем англичане дают Киеву кредит на развитие флота:

— 01:00 Кто виноват в энергетическом кризисе?

— 06:00 Почему веерные отключения могут привести к всеобщей катастрофе на Украине?

— 10:00 Между Зеленским и Ахметовым начинается война? Кто пытается убрать Зеленского с поста президента?

— 13:10 "В Офисе президента поняли, что заигрались…";

— 16:10 К чему готовиться украинцам в связи с веерными отключениями?

— 20:05 Великобритания выделила кредит в 1,7 млрд. фунтов стерлингов на развитие ВМС Украины. Зачем это Лондону и какой должна быть реакция России?

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором обвинил представителей крупного бизнеса страны в создании искусственного дефицита энергоресурсов в стране и назвал информацию о холодной зиме, отсутствии электричества и росте тарифов "страшилками" СМИ.

Позже глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заверил, что государство обеспечит беспрерывные поставки газа и электроэнергии населению в этом отопительном сезоне. Вместе с тем он признал, что в стране сейчас запасы угля невелики, но пообещал, что они будут увеличены за счет импорта и собственной добычи.