Туман, который накрывает город, задерживает вредные частицы, опасные для людей с особо высокой чувствительностью.
Сегодня, 15 ноября, украинская столица заняла восьмое место в мире среди крупных городов по уровню загрязнения воздуха. Такие данные приводит портал IQair. Ранее она неоднократно занимала первое место.
Отмечается, что утром индекс Киева составляет 154 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".
При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы рекомендуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна. Заниматься спортом на открытом воздухе не стоит.