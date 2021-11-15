15 ноября Киев снова вошел в десятку городов мира с самым высоким показателем загрязнения воздуха. Украинская столица не первый день задыхается во вредных выхлопах

Туман, который накрывает город, задерживает вредные частицы, опасные для людей с особо высокой чувствительностью. Сегодня, 15 ноября, украинская столица заняла восьмое место в мире среди крупных городов по уровню загрязнения воздуха. Такие данные приводит портал IQair. Ранее она неоднократно занимала первое место. Киевские власти научили горожан, как дышать грязным воздухом © REUTERS, Valentyn Ogirenko При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы рекомендуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна. Заниматься спортом на открытом воздухе не стоит.