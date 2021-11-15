В 40-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» мы с политологом Денисом Денисовым пытаемся найти ответ на вопрос, у какого пути установления мира в Донбассе больше шансов - у военного или экономического

0:15 — Статья Bloomberg о российском вторжении на Украину;

4:18 — Провокация в акватории Черного моря;

7:16 — Старомарьевка, Косяк и другие украинские провокации: отчеты ОБСЕ и реальность;

11:04 — Опоздания в информационной войне;

12:20 — Уголь Донбасса, украинский энергетический кризис и блокада;

16:21 — Альтернативная реальность, заседания ТКГ и поиск компромисса;

19:11 — Будущее переговоров и новые украинские министры; Донбасс в шаге от войны © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

20:57 — Переформатирования в министерствах.

Из Вашингтона звучат заявления о том, что Россия концентрирует войска у границы с Украиной. Американские СМИ и политики продолжают развивать эту тему. Высказались все наиболее авторитетные в США издания, телеканалы и агентства: Politico, The Washington Post, CNN, Bloomberg.

При этом похоже, что в американской столице действительно верят в возможность войны между Россией и Украиной. В то же время в немецком издании Suddeutsche Zeitung 6 ноября был опубликован материал, в котором сказано, что американские дипломаты предупреждают своих немецких коллег об опасности начала военных действий и предлагают в связи с этим отложить запуск «Северного потока — 2».