0:15 — Статья Bloomberg о российском вторжении на Украину;
4:18 — Провокация в акватории Черного моря;
7:16 — Старомарьевка, Косяк и другие украинские провокации: отчеты ОБСЕ и реальность;
11:04 — Опоздания в информационной войне;
12:20 — Уголь Донбасса, украинский энергетический кризис и блокада;
16:21 — Альтернативная реальность, заседания ТКГ и поиск компромисса;
19:11 — Будущее переговоров и новые украинские министры;
20:57 — Переформатирования в министерствах.
Из Вашингтона звучат заявления о том, что Россия концентрирует войска у границы с Украиной. Американские СМИ и политики продолжают развивать эту тему. Высказались все наиболее авторитетные в США издания, телеканалы и агентства: Politico, The Washington Post, CNN, Bloomberg.
При этом похоже, что в американской столице действительно верят в возможность войны между Россией и Украиной. В то же время в немецком издании Suddeutsche Zeitung 6 ноября был опубликован материал, в котором сказано, что американские дипломаты предупреждают своих немецких коллег об опасности начала военных действий и предлагают в связи с этим отложить запуск «Северного потока — 2».