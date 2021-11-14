Главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир прокомментировал статью Сергея Лаврова об отношениях России и Казахстана

— 00:50 Цели публикации статьи Лаврова: кому сигнал?

— 04:35 Как «Сбербанк» может угрожать суверенитету Казахстана?

— 07:50 Кто стоит за проявлениями русофобии в Казахстане?

— 08:57 Притеснения русских в Казахстане;

— 16:50 Что стоит за заявления Киева о блокировке Россией поставок угля из Казахстана?

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для «Российской газеты», посвященной 29-летию установления российско-казахстанских отношений, заявил, что «отдельные случаи» проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана «во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией». По его словам, Москва и Нур-Султан оперативно реагируют на такие случаи.