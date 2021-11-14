— 00:50 Цели публикации статьи Лаврова: кому сигнал?
— 04:35 Как «Сбербанк» может угрожать суверенитету Казахстана?
— 07:50 Кто стоит за проявлениями русофобии в Казахстане?
— 08:57 Притеснения русских в Казахстане;
— 16:50 Что стоит за заявления Киева о блокировке Россией поставок угля из Казахстана?
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для «Российской газеты», посвященной 29-летию установления российско-казахстанских отношений, заявил, что «отдельные случаи» проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана «во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией». По его словам, Москва и Нур-Султан оперативно реагируют на такие случаи.