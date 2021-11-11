В студии Украина.ру политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы об "окончательном отсоединении" от России и Белоруссии и кризис на польско-белорусской границе. Кроме того, политолог ответил на несколько вопросов от наших зрителей

— 01:05 Шок-тест по-украински: холодно будет всем, кроме Кулебы;

— 03:50 Когда настанет окончательное "Прощевай"?

— 05:05 С какой целью Кулеба пригрозил России «сигналом» от США?

— 10:20 Глава МВД Польши обвинил РФ в попытке с помощью Минска дестабилизировать ЕС. Чего ожидать в двусторонних отношениях стран?

— 21:35 Военное освоение Украины НАТО: как реагировать России?

— 25:35 Что России делать с Украиной? Позиция Владимира Корнилова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет на политические уступки России ради получения дешевого газа и электроэнергии. По его словам, Украина не будет идти на компромиссы, которые касаются европейских и евроатлантических перспектив государства. С соответствующим заявлением глава он выступил в ходе форума Re: Open Zakarpattia.

Глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Украина "зашла настолько далеко", что система страны уже перестроена в соответствии с Третьим энергетическим пакетом ЕС.

"Мы, несмотря на все трудности, — не внутри страны, а вокруг Украины, — идем к полной интеграции Украины в электрическую сеть Евросоюза ENTSOI", — говорит глава МИД.