Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов проанализировал угрозу кораблей США в Черном море, а также ситуацию на польско-белорусской границе:

— 00:38 Зачем НАТО в очередной раз стягивает войска в Черноморский регион?

— 04:10 Чем это чревато для России?

— 10:00 Угроза авианосной группы США в Черном море;

— 15:20 РЭБ «Красуха-4» и «Мурманск» против «Байрактаров» в Донбассе;

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В начале ноября корабли ВМС США провели в Чёрном море совместные учения с болгарским фрегатом "Горди". Со стороны США присутствовали ракетный эсминец USS Porter и флагман 6-го оперативного флота США USS Mount Whitney, а также танкер USNS John Lenthall.

Над акваторией Чёрного моря были выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы России. В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран — Украины и Грузии.