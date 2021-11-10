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В начале ноября корабли ВМС США провели в Чёрном море совместные учения с болгарским фрегатом "Горди". Со стороны США присутствовали ракетный эсминец USS Porter и флагман 6-го оперативного флота США USS Mount Whitney, а также танкер USNS John Lenthall.
Над акваторией Чёрного моря были выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы России. В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран — Украины и Грузии.