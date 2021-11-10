0:16 — Естественность энергетического кризиса на Украине;
8:30 — Олигархи против Зеленского;
14:24 — Пути выхода из кризиса и его возможные итоги.
Эксперты считают, что на Украине назревает энергокризис, особенно в области тепловой генерации. На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия будет поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.