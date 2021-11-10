Политолог Богдан Безпалько рассказал о причинах энергетического кризиса на Украине, о том, чем он может обернуться для Владимира Зеленского и простых украинцев, а также о возможных путях выхода страны из кризиса:

Украина.ру на Youtube Бондаренко: Для политических заробитчан свобода слова на Украине – орудие для заработка