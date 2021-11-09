В эфире Украина.ру премьер-министр Украины (2010-2014 годы) Николай Азаров. Экс-политик проанализировал причины энергетического кризиса, чего стоила Украине утрата донбасского угля и возможное противостояние на этом фоне олигархов с киевской властью:

— 01:15 Причины тяжелого энергетического кризиса на Украине; — 09:20 Станет ли Россия спасать Украину от замерзания? — 11:30 Перерастет ли энергетический кризис в политический? — 17:20 Как Украине выбраться из энергетической катастрофы?