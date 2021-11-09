— 01:15 Причины тяжелого энергетического кризиса на Украине;
— 09:20 Станет ли Россия спасать Украину от замерзания?
— 11:30 Перерастет ли энергетический кризис в политический?
— 17:20 Как Украине выбраться из энергетической катастрофы?
— 01:15 Причины тяжелого энергетического кризиса на Украине;
— 09:20 Станет ли Россия спасать Украину от замерзания?
— 11:30 Перерастет ли энергетический кризис в политический?
— 17:20 Как Украине выбраться из энергетической катастрофы?
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