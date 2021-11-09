— 01:15 Причины тяжелого энергетического кризиса на Украине;

— 09:20 Станет ли Россия спасать Украину от замерзания?

— 11:30 Перерастет ли энергетический кризис в политический?

— 17:20 Как Украине выбраться из энергетической катастрофы?