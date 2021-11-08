— 00:30 Плачевные последствия для украинской экономики;
— 04:30 Дефицит угля на Украине: что будет дальше?
— 07:05 Веерные отключения и фактор погоды: к чему готовиться населению?
— 14:00 Сколько осталось украинской ГТС?
— 16:12 Увеличение импорта электричества из Белоруссии;
— 16:55 Что мешает Украине найти альтернативу российскому углю?
Украинская делегация в ходе 26-й конференции в Глазго подписала рамочную конвенцию ООН об изменении климата.
Соглашение предполагает, что Украина откажется от угольной генерации, а также присоединится к инициативам не строить новые угольные электростанции и не инвестировать в развитие добычи угля на собственной территории.