Директор Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский в эфире Украина.ру прокомментировал решение украинских властей отказаться от угля за 20 лет

— 00:30 Плачевные последствия для украинской экономики;

— 04:30 Дефицит угля на Украине: что будет дальше?

— 07:05 Веерные отключения и фактор погоды: к чему готовиться населению?

— 14:00 Сколько осталось украинской ГТС?

— 16:12 Увеличение импорта электричества из Белоруссии;

— 16:55 Что мешает Украине найти альтернативу российскому углю?

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Соглашение предполагает, что Украина откажется от угольной генерации, а также присоединится к инициативам не строить новые угольные электростанции и не инвестировать в развитие добычи угля на собственной территории.