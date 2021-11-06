Восьмой год Донецк и его жители - на линии фронта. Блокада, обстрелы и непризнанность создают атмосферу постоянного напряжения. Но даже в такой обстановке город стойко сохраняет свой неповторимый дух. Наш корреспондент Роман Гнатюк освещает эту войну с 2014 года

Сегодня мы покажем вам и относительно спокойную часть жизни Донецка (в 2014 году артиллерия наносила удары даже по центру города), и совсем близкие к фронту районы.

Конечно, это всего лишь маленькая часть происходящего в Республике, однако, как нам кажется, даже такая мини-экскурсия даст вам некоторое представление о том, чем живёт Донецк и его жители.

По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом на Украине, превысило 42 тысячи человек. Из них почти 13 с половиной тысяч погибших, в том числе почти 4 тысячи — гражданские лица.