В эфире программы "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко, как политические оппоненты Зеленского попытаются лишить его президентского кресла

— 00:15 В чем причина падения рейтинга Зеленского?

— 03:20 С чем связаны кадровые изменения в Кабмине Украины?

— 06:20 Политические причины энергетического кризиса на Украине;

— 15:15 Встреча Байдена и Зеленского на климатическом саммите в Глазго;

— 17:15 Почему Путин не приехал на климатический саммит? Ростислав Ищенко: Россия активно готовится к войне за украинское наследство © РИА Новости, Нина Зотина

— 20:30 Противостояние Запада и России за зеленые технологии.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала своей политической карьеры занял первое место в рейтинге персон, за которых украинцы не проголосовали бы ни в коем случае. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел социологический центр Разумкова.

Раньше наибольший антирейтинг был у предшественника Зеленского на посту президента Петра Порошенко.