— 00:15 В чем причина падения рейтинга Зеленского?
— 03:20 С чем связаны кадровые изменения в Кабмине Украины?
— 06:20 Политические причины энергетического кризиса на Украине;
— 15:15 Встреча Байдена и Зеленского на климатическом саммите в Глазго;
— 17:15 Почему Путин не приехал на климатический саммит?
— 20:30 Противостояние Запада и России за зеленые технологии.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала своей политической карьеры занял первое место в рейтинге персон, за которых украинцы не проголосовали бы ни в коем случае. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел социологический центр Разумкова.
Раньше наибольший антирейтинг был у предшественника Зеленского на посту президента Петра Порошенко.