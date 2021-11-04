По случаю Дня народного единства корреспондент издания Украина.ру решил спросить у москвичей, что они знают об этом празднике, а также о том, что, по их мнению, сейчас в нашей стране с единством народа?

«Вторая польская кампания». В День народного единства Лукашенко преподал урок истории © REUTERS, Shamil Zhumatov Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, избрал нового царя — представителя династии Романовых — Михаила Федоровича.