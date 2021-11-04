Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что сокращение транзита российского газа через Украину увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной

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