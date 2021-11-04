Ростислав Ищенко: кто он
Ростислав Ищенко: кто он
© РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк
Также эксперт объяснил, почему России не выгодно воевать с Украиной.

С 1 ноября «Газпром» сократил объем транзитного газа через территорию Украины еще на треть, до 57 млн кубометров в сутки, сообщил глава ГТС Украины Сергей Макогон.

 