— 01:00 Почему на Украине опровергают сообщения американских СМИ о российских войсках на границе?
— 04:46 Зеленский упростил получение гражданства для части россиян и иностранных бойцов АТО: есть ли в РФ желающие получить украинский паспорт?
— 07:50 О чем говорят кадровые перестановки в украинском Кабмине?
— 09:55 Назначение Яроша советником главкома ВСУ;
— 16:17 Почему РФ не закрывает границы из-за COVID?
— 17:40 Перспективы партии Шария в следующих парламентских выборов;
— 20:00 Почему Россия не вводит экономическую блокаду Украины?
— 20:30 Почему энергетический кризис на Украине перейдет в хроническую форму?