Писатель, член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия - За Правду» Николай Стариков в интервью журналистке издания Украина.ру Ангелине Николаевой рассказал, действительно ли Россия стягивает войска к границе с Украиной, а также прокомментировал кадровые перестановки в Кабмине Украины

— 01:00 Почему на Украине опровергают сообщения американских СМИ о российских войсках на границе? — 04:46 Зеленский упростил получение гражданства для части россиян и иностранных бойцов АТО: есть ли в РФ желающие получить украинский паспорт? — 07:50 О чем говорят кадровые перестановки в украинском Кабмине? — 09:55 Назначение Яроша советником главкома ВСУ; — 16:17 Почему РФ не закрывает границы из-за COVID? — 17:40 Перспективы партии Шария в следующих парламентских выборов; — 20:00 Почему Россия не вводит экономическую блокаду Украины? — 20:30 Почему энергетический кризис на Украине перейдет в хроническую форму?