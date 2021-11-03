— 01:00 Почему на Украине опровергают сообщения американских СМИ о российских войсках на границе?

— 04:46 Зеленский упростил получение гражданства для части россиян и иностранных бойцов АТО: есть ли в РФ желающие получить украинский паспорт?

— 07:50 О чем говорят кадровые перестановки в украинском Кабмине?

— 09:55 Назначение Яроша советником главкома ВСУ; 

— 16:17 Почему РФ не закрывает границы из-за COVID?

— 17:40 Перспективы партии Шария в следующих парламентских выборов;

— 20:00 Почему Россия не вводит экономическую блокаду Украины?

— 20:30 Почему энергетический кризис на Украине перейдет в хроническую форму? 