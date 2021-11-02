В эксклюзивном интервью Украина.ру политтехнолог Андрей Золотарёв объяснил, что означает "министропад" в правительстве Украины

На Украине один за другим заявление об отставке написали вице-премьер и министр по вопросам интеграции Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, а также первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко.

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев также рассказал, почему президенту Владимиру Зеленскому могут организовать "досрочный дембель", сможет ли экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков стать реальной альтернативой Зеленскому и чего ожидать после назначения националиста Дмитрия Яроша советником главкома Вооружённых сил Украины:

0:30 — Почему при катастрофической ситуации с covid украинская власть занята очередным дележом портфелей?

2:20 — Чем вызваны многочисленные отставки в Кабмине? Дело идёт к уходу Зеленского?

5:00 — Киев в "красной" зоне. Первые результаты.

7:00 — В больницах Украины катастрофически не хватает кислорода. Но при этом 2 завода из 3-х в октябре стали на профилактику. Это банальная халатность и непрофессионализм или преступление против народа?

10:35 — Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков. Чем это вызвано?

12:00 — Есть ли политические перспективы у экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова?

15:45 — Назначение националиста Дмитрия Яроша советником главкома Вооружённых сил Украины: стоит ли ожидать очередного обострения в Донбассе?