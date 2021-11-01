— 00:30 К каким последствиям приведёт прекращение поставок российского угля на Украину?
— 02:14 Почему не возобновился импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии?
— 03:10 Были ли случаи приостановки поставок угля и электроэнергии из России раньше?
— 04:10 Возможно ли использовать вместо угля газ?
— 06:50 Кто виноват в отсутствии импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии?
— 08:50 Ждут ли Украину веерные отключения электроэнергии?
— 09:45 Почему на Украине отсутствуют запасы угля?
— 11:20 Переживут ли украинцы эту зиму?