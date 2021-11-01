Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич объяснил, чем для Украины обернется прекращение поставок угля и электроэнергии. Также эксперт рассказал о современном состоянии украинской энергетики

— 00:30 К каким последствиям приведёт прекращение поставок российского угля на Украину? В Минэкономразвития прокомментировали прекращение поставок угля на Украину © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

— 02:14 Почему не возобновился импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии?

— 03:10 Были ли случаи приостановки поставок угля и электроэнергии из России раньше?

— 04:10 Возможно ли использовать вместо угля газ?

— 06:50 Кто виноват в отсутствии импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии?

— 08:50 Ждут ли Украину веерные отключения электроэнергии?

— 09:45 Почему на Украине отсутствуют запасы угля?

— 11:20 Переживут ли украинцы эту зиму?