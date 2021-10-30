0:29 — Мнение Александра Сладкова об обострении в Донбассе и Минских договорённостях;
4:34 — Можно ли называть текущую ситуацию обострением;
6:43 — Старомарьевка, саммит G20 и «Байрактары»;
10:52 — Пробуксовка Минского процесса и «украинские нарративы»;
14:24 — «Мы и они»: как наладить диалог;
17:02 — Судьба Андрея Косяка;
18:11 — Российские граждане в захваченном ВСУ посёлке;
21:10 — Инструменты влияния на Украину.
Напомним, 26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar. Генштаб ВСУ подтвердил информацию о первом боевом применении ударного дрона.