Артем Туров: применяя «Байрактары» в Донбассе, Киев снова пробил дно
Артем Туров: применяя «Байрактары» в Донбассе, Киев снова пробил дно
© из личного архива А.Турова
0:29 — Мнение Александра Сладкова об обострении в Донбассе и Минских договорённостях;

4:34 — Можно ли называть текущую ситуацию обострением;

6:43 — Старомарьевка, саммит G20 и «Байрактары»;

10:52 — Пробуксовка Минского процесса и «украинские нарративы»;

14:24 — «Мы и они»: как наладить диалог;

17:02 — Судьба Андрея Косяка;

18:11 — Российские граждане в захваченном ВСУ посёлке;

21:10 — Инструменты влияния на Украину.

Напомним, 26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar. Генштаб ВСУ подтвердил информацию о первом боевом применении ударного дрона.