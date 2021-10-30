В 39-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» политолог Денис Денисов и гость программы, корреспондент ВГТРК Александр Сладков обсудили применение ВСУ в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar, а также захват посёлка Старомарьевка и пробуксовку Минского процесса

Артем Туров: применяя «Байрактары» в Донбассе, Киев снова пробил дно © из личного архива А.Турова Александра Сладкова об обострении в Донбассе и Минских договорённостях; 4:34 — Можно ли называть текущую ситуацию обострением; 6:43 — Старомарьевка, саммит G20 и «Байрактары»; 10:52 — Пробуксовка Минского процесса и «украинские нарративы»; 14:24 — «Мы и они»: как наладить диалог; 17:02 — Судьба Андрея Косяка; 18:11 — Российские граждане в захваченном ВСУ посёлке; 21:10 — Инструменты влияния на Украину.



Напомним, 26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar. Генштаб ВСУ подтвердил информацию о первом боевом применении ударного дрона.