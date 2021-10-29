Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в эфире Украина.ру прокомментировал очередное обострение в Донбассе:

— 01:20 Зачем Украина использовала в зоне ООС боевой беспилотник «Байрактар»?

— 05:25 "Красные линии" России по Донбассу;

— 07:45 Какие еще провокации могут придумать в Киеве?

— 14:25 Остановка поставок угля на Украину; Артем Туров: применяя «Байрактары» в Донбассе, Киев снова пробил дно © из личного архива А.Турова

— 16:15 Газовый кризис в Молдавии: как Кишиневу вернуть долги?

— 22:40 К чему приведет резкое падение рейтинга Зеленского?

— 26:30 Политическое будущее Разумкова.

Ранее в СМИ появились кадры проезда украинской бронетехники по улицам Старомарьевки, сообщения о заходе военных в дома местных жителей с целью проверки паспортов, а Минобороны Украины опубликовало видео удара беспилотника Bayraktar у линии разграничения.

Участники нормандского формата призвали стороны к деэскалации напряженности и соблюдению Минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение турецких беспилотников не нарушает Минские соглашения.