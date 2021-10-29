— 01:20 Зачем Украина использовала в зоне ООС боевой беспилотник «Байрактар»?
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Ранее в СМИ появились кадры проезда украинской бронетехники по улицам Старомарьевки, сообщения о заходе военных в дома местных жителей с целью проверки паспортов, а Минобороны Украины опубликовало видео удара беспилотника Bayraktar у линии разграничения.
Участники нормандского формата призвали стороны к деэскалации напряженности и соблюдению Минских соглашений.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение турецких беспилотников не нарушает Минские соглашения.