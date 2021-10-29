— 00:15 С чем связано новое обострение в Донбассе?
— 05:00 Каковы перспективы начала полномасштабной войны на территории Украины?
— 06:30 Готова ли Россия к войне и разделу территории Украины?
— 09:50 Какие страны претендуют на часть территорий Украины?
— 17:40 Попытаются ли США и Британия сохранить территориальную целостность Украины?
— 19:20 Почему украинская власть ведет собственную страну к распаду?
Напомним, 26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями.