Политолог Ростислав Ищенко рассказал, где может начаться полномасштабная война на территории Украины. Также эксперт объяснил, почему распад Украины неизбежен

— 00:15 С чем связано новое обострение в Донбассе? — 05:00 Каковы перспективы начала полномасштабной войны на территории Украины? — 06:30 Готова ли Россия к войне и разделу территории Украины? — 09:50 Какие страны претендуют на часть территорий Украины? — 17:40 Попытаются ли США и Британия сохранить территориальную целостность Украины? — 19:20 Почему украинская власть ведет собственную страну к распаду? Напомним, 26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями.