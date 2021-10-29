— 00:15 С чем связано новое обострение в Донбассе?

— 05:00 Каковы перспективы начала полномасштабной войны на территории Украины?

— 06:30 Готова ли Россия к войне и разделу территории Украины?

— 09:50 Какие страны претендуют на часть территорий Украины?

— 17:40 Попытаются ли США и Британия сохранить территориальную целостность Украины?

— 19:20 Почему украинская власть ведет собственную страну к распаду?

Напомним, 26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями.     