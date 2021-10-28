В годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков Украина.ру вспоминает историю легендарных «сестер Жукова» - бабушек, которые, несмотря на гонения нынешней украинской власти, всеми силами сохраняют память о Победе и победителях в Великой Отечественной

Этих бабушек знает каждый киевлянин. И за пределами украинской столицы они тоже хорошо известны, поскольку давно стали символами и Дня Победы, и Дня освобождения Украины, и Дня освобождения Киева, и дня начала Великой Отечественной войны.

Две сгорбленные старушки, близнецы Галина Снегирь и Мария Рибчинчук с портретом маршала Жукова у Вечного Огня. В народе их называют сёстрами маршала Жукова. Бабушки к этому давно привыкли. В родстве с маршалом Победы они, конечно, не состоят. Но с Жуковым знакомы. Виделись, когда он приезжал в Киев вскоре после войны.

«Героям — память». Кого Зеленский поблагодарил за освобождение Украины от нацистов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сегодня свою мизерную пенсию и то, что им удаётся собрать, когда просят милостыню у Киево-Печерской лавры, бабушки тратят на уход за братскими могилами советских солдат. Устанавливают кресты и памятные знаки.

И хоть Великая Отечественная давно закончилась, для многих жителей Украины, в том числе и для "сестёр Жукова", война продолжается и сейчас. Четыре года назад радикалы, вырвав у старушек портрет маршала Победы, бросили его в огонь. К счастью, киевляне портрет успели спасти.

А в День Победы — 2021 полиция пыталась арестовать одну из сестёр. Её обвиняли в нарушении закона о декоммунизации и нарушении общественного порядка. Но жители Киева встали на защиту. Попытка ареста успехом не увенчалась, а вместо этого на Аллее Славы зазвучала легендарная «Катюша».

Сегодня Украина отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Отмечает её и «сестра маршала Жукова». Но впервые в жизни Галина Снегирь будет праздновать одна. В начале октября её сестра Мария умерла…