Депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко в эфире Украина.ру прокомментировал энергетический кризис в Молдавии

— 00:30 Откуда взялся «исторический долг» и почему он стал неожиданностью для Кишинева?

— 06:50 Причины многовекторной политики Кишинева;

— 11:15 Газовая игра Молдавии на теме Приднестровья;

— 19:40 Почему Украине выгодно неподписание контракта между Молдавией и РФ?

— 22:40 Как остановить влияние прозападных силы на внутреннюю политику Молдавии?

Украинское газовое уравнение. Доживет ли страна до весны?

Парламент страны 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в трубопроводе.

Позже Кишинев закупил по миллиону кубометров топлива у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.

Молдавия приобретала газ у «Газпрома» по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.

Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить.