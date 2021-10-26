— 00:50 Что известно о «скифском золоте»?
— 03:20 Политически мотивированное решение Нидерландов;
— 05:00 Почему "скифское золото" принадлежит жителям Крыма?
— 07:20 Музеи Крыма: что изменилось после возвращения полуострова в состав РФ?
— 09:30 Дальнейшая борьба Крыма за коллекцию.
Коллекция скифского золота из четырех музеев Крыма поступила на выставку в Амстердам в феврале 2014 года, она состоит из 2 тыс. артефактов.
Когда в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда.