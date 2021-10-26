— 00:15 "Направить ракеты на Москву": нужно ли серьезно относиться к заявлениям Арестовича?
— 04:20 Чем опасно размещение ракет НАТО на Украине и вступление страны в Североатлантический альянс?
— 08:00 Ядерное оружие против России: в чем смысл заявления главы Минобороны ФРГ?
— 09:40 Почему Запад и постсоветские страны чувствуют угрозу со стороны России?
— 12:15 Вечная конфронтация невозможна: смогут ли страны Запада сотрудничать с Россией?
— 13:50 Нужно ли упрощать процедуру получения гражданства РФ для русских за рубежом?
— 17:20 Нужно ли выдавать паспорта РФ иностранцам по идеологическим мотивам?
— 19:00 Готова ли Россия к массовой миграции украинцев?
— 21:25 Выступление Путина на «Валдае»: что такое разумный консерватизм?
— 25:10 Возможная ликвидация Саакашвили.