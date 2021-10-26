Писатель, член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду» Николай Стариков рассказал, чем обернется для Украины военное сотрудничество со странами НАТО. Также эксперт объяснил, как Россия может предотвратить войну с Украиной

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