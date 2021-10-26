Член союза писателей Украины, книгоиздатель Дмитрий Бураго рассказал, что происходит с русскоязычными писателями и русской книгой на Украине

0:29 — Падение продаж книг и государственная политика Украины;

9:24 — Импорт книг из России;

12:08 — Что остаётся русскоязычному читателю;

15:33 — Русскоязычные писатели на Украине;

21:20 — Возвращение Украины в общерусское культурное пространство.

Дмитрий Лобанов: «Наши книги на Украину все-таки проникают» © Facebook, Владимир Чижевский

Если посмотреть сегменты книжного украинского книгоиздания, то более 60% общего тиража — это школьные учебники и методички. Более половины книг издаются ничтожным тиражом в 500 экземпляров. В прошлом году, когда пандемия создала новый читательский бум во всем мире, на Украине суммарный тираж книг рухнул почти на треть, а продажи в книжных магазинах упали на 50%, что привело к закрытию десятка розничных точек.