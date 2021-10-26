0:29 — Падение продаж книг и государственная политика Украины;
9:24 — Импорт книг из России;
12:08 — Что остаётся русскоязычному читателю;
15:33 — Русскоязычные писатели на Украине;
21:20 — Возвращение Украины в общерусское культурное пространство.
По данным украинской таможни, объём импорта книг из России с 2011 по 2020 годы сократился почти в 10 раз (с 26 до 2,7 млн долларов). Место русской книги занять некому, и читатель пошел за ней в онлайн.
Если посмотреть сегменты книжного украинского книгоиздания, то более 60% общего тиража — это школьные учебники и методички. Более половины книг издаются ничтожным тиражом в 500 экземпляров. В прошлом году, когда пандемия создала новый читательский бум во всем мире, на Украине суммарный тираж книг рухнул почти на треть, а продажи в книжных магазинах упали на 50%, что привело к закрытию десятка розничных точек.