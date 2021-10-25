- 00:40 Многовекторная политика Узбекистана;
— 04:54 Политическая битва за Узбекистан: отказ страны размещать на своей территории американские войска;
— 08:40 Экономическая конкуренция между Узбекистаном и Казахстаном;
— 17:00 Выгодно ли РФ вступление Узбекистана в ЕАЭС?
— 22:10 Ситуация с русским языком в Узбекистане: как бороться с русофобией?
Напомним, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах главы государства, набрав 80,1% голосов. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил на пресс-конференции глава Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев.