Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов прокомментировал итоги президентских выборов в Узбекистане, внешнеполитический курс страны, а также борьбу Узбекистана за региональное лидерство

Догнать и перегнать столицу Украины. Как Ташкент «сделает» Киев © Facebook, Владимир Валдин 00:40 Многовекторная политика Узбекистана;

— 04:54 Политическая битва за Узбекистан: отказ страны размещать на своей территории американские войска;

— 08:40 Экономическая конкуренция между Узбекистаном и Казахстаном;

— 17:00 Выгодно ли РФ вступление Узбекистана в ЕАЭС?

— 22:10 Ситуация с русским языком в Узбекистане: как бороться с русофобией?

Напомним, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах главы государства, набрав 80,1% голосов. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил на пресс-конференции глава Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев.