Также эксперт рассказал, стоит ли России вмешиваться в конфликт между Польшей и ЕС.
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— 07:00 Что такое "разумный консерватизм"?
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— 13:55 Заинтересованы ли США в распаде ЕС?
— 15:00 Заинтересована ли Россия в распаде ЕС?
— 16:40 Геополитические приоритеты России.
21 октября Владимир Путин очно выступил с речью на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Выступление было посвящено «цивилизационному», продовольственному и экологическому кризисам.