Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил, зачем России либерализация миграционной политики

Также эксперт рассказал, стоит ли России вмешиваться в конфликт между Польшей и ЕС.

— 00:35 Нужно ли менять миграционную политику в России?

— 02:55 Решит ли демографический кризис массовая выдача российских паспортов?

— 04:25 Почему вопросом упрощения процедуры получения гражданства РФ не занимались раньше?

— 05:35 Нужно ли выдавать паспорта РФ иностранцам по идеологическим мотивам?

— 07:00 Что такое "разумный консерватизм"?

— 08:10 Каковы перспективы вступления Украины в НАТО?

— 10:40 Англосаксы готовят украинцев к войне с Россией?

— 11:45 Чем закончится конфликт Польши и ЕС?

— 13:55 Заинтересованы ли США в распаде ЕС?

— 15:00 Заинтересована ли Россия в распаде ЕС?

— 16:40 Геополитические приоритеты России.

21 октября Владимир Путин очно выступил с речью на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Выступление было посвящено «цивилизационному», продовольственному и экологическому кризисам.