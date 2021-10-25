Политолог из Германии Александр Рар рассказал, как новый состав парламента ФРГ может повлиять на отношения страны с Россией и какие опасности возникнут при этом изменении отношений

Украина.ру на Youtube Уже Европа: в Киеве под усиленной охраной состоялся гей-парад