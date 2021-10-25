0:23 — Русофобские заявления немецких чиновников;
3:43 — Основания для европейских опасений;
6:45 — Обещание о нерасширении НАТО на восток;
11:08 — Новая глава МИД ФРГ и отношения с Россией.
В конце сентября в ФРГ прошли выборы в бундестаг. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года.
Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев. Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.