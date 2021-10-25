0:23 — Русофобские заявления немецких чиновников;

3:43 — Основания для европейских опасений; 

6:45 — Обещание о нерасширении НАТО на восток; 

11:08 — Новая глава МИД ФРГ и отношения с Россией.

Александр Рар: если российско-немецкие отношения разрушатся, Европу ждет катастрофа
Александр Рар: если российско-немецкие отношения разрушатся, Европу ждет катастрофа
© РИА Новости, Михаил Климентьев
В конце сентября в ФРГ прошли выборы в бундестаг. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года.

Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев. Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.