38-й выпуск спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» посвящен задержанию наблюдателя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня со стороны ЛНР Андрея Косяка, реакции на это задержание и его последствиям

0:19 — Задержание члена СЦКК ЛНР; 5:21 — Опасный прецедент: как Украина использует молчание России; 8:03 — Блокировка ОБСЕ и обстрелы Донбасса; 12:01 — Доклады СММ ОБСЕ; 13:03 — Спасёт ли Зеленского очередное обострение? Андрей Косяк был задержан 13 октября. Официальные лица ЛНР заявили, что он является наблюдателем в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Украинские власти утверждают, что он под видом разминирования снимал на камеру позиции, от которых отошли украинские войска, тем самым нарушив режим прекращения огня.