0:19 — Задержание члена СЦКК ЛНР;
5:21 — Опасный прецедент: как Украина использует молчание России;
8:03 — Блокировка ОБСЕ и обстрелы Донбасса;
12:01 — Доклады СММ ОБСЕ;
13:03 — Спасёт ли Зеленского очередное обострение?
Андрей Косяк был задержан 13 октября. Официальные лица ЛНР заявили, что он является наблюдателем в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Украинские власти утверждают, что он под видом разминирования снимал на камеру позиции, от которых отошли украинские войска, тем самым нарушив режим прекращения огня.