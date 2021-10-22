01:00 — Россия разорвала отношения с НАТО. Какими могут быть последствия и каких шагов стоит ожидать в дальнейшем?
03:30 — У Украины был единственный шанс получить План действий по членству в НАТО, но она им не воспользовалась
06:30 — Китай будет давить на США, предоставляя России пространство для манёвра
09:30 — Почему пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков говорит о возможном вступлении Украины в НАТО
12:00 — Евросоюз хочет избавиться от половины стран-членов ЕС
14:50 — О перспективах расширения ЕС и НАТО можно забыть
18:50 — Америка готова пожертвовать Украиной и демонстрирует это Российской Федерации
24:00 — Почему США не хотят воевать с Россией