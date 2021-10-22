Россия разрывает отношения с НАТО, а Украина туда по-прежнему стремится. Чем закончится конфликт между РФ и США? Примут ли в Североатлантический альянс Украину? Почему Америка решила пожертвовать Украиной и в обмен на что Украину предлагают России? Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию "Украина.ру"

01:00 — Россия разорвала отношения с НАТО. Какими могут быть последствия и каких шагов стоит ожидать в дальнейшем?

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18:50 — Америка готова пожертвовать Украиной и демонстрирует это Российской Федерации

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